Евроинтеграция Грузии: что написано в проекте документа Европейского Совета?

Верховенство закона, права человека, работа демократических институтов, активное участие гражданского общества, деолигархизация, соответствие политике ЕС – эти и другие приоритеты выделены для Грузии в проекте документа Европейского Совета.

12 декабря проект заключения Совета по расширению Европейского Союза обсудят министры иностранных дел стран-членов. 14-15 декабря лидеры государств должны вынести окончательное решение.

Документ был составлен на основе рекомендаций Еврокомиссии от 8 ноября, передает грузинская служба Радио Свобода. Он затронет 10 стран: Грузию, Украину, Молдову, Черногорию, Сербию, Северную Македонию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово и Турцию.

«Расширение (ЕС) является геостратегическим вкладом в мир, безопасность, стабильность и процветание. Это движущая сила для улучшения экономических и социальных условий европейских граждан, сокращения неравенства между странами… Агрессивная война России против Украины показывает, что расширение является стратегическим приоритетом», - говорится в документе.

Что касается непосредственно Грузии, Совет призывает страну продемонстрировать четкую приверженность ценностям Европейского Союза:

«Продолжить реформы и выполнить условия, определенные Еврокомиссией, в инклюзивном и продуманном порядке… Совет призывает все политические силы Грузии продемонстрировать конструктивное сотрудничество и диалог, преодолеть поляризацию и воздержаться от действий, которые могут еще больше углубить политическую напряженность и подорвать демократические институты страны и программу реформ».

В документе также отмечается необходимость усиления государственных институтов, зашиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, борьбы с дезинформацией, внимание акцентировано на свободу СМИ, принятие мер по деолигархизации и обеспечение свободных выборов в 2024 году.