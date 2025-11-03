Еврокомиссия о Грузии: статус кандидата остался лишь формально

Радио Свобода ознакомилось с содержанием рекомендаций Грузии, которые Европейская комиссия опубликует завтра, 4 ноября. В документе используются такие формулировки, как «захват государства», статус кандидата в члены ЕС, который «остался лишь формально», а также говорится о разграничении между грузинским народом и властью. В документе ЕК призывает правительство Грузии «проявить твёрдое стремление изменить курс и вернуться на путь интеграции в Европейский союз».

В разделе рекомендаций говорится: «Комиссия вновь выражает свою непоколебимую солидарность с грузинским народом и его твёрдое желание продолжать поддерживать Грузию на её пути к европейскому будущему».

Подчёркивается, что «действия, предпринятые властями Грузии, не соответствуют ожиданиям Европейского союза от страны-кандидата на вступление в ЕС».

Еврокомиссия также напоминает, что в начале 2025 года по предложению Комиссии Европейский совет принял решение об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. ЕК вновь заявляет, что после выводов Европейского совета от декабря 2024 года, которые установили, что действия правительства Грузии фактически привели к приостановке процесса подготовки к вступлению, Грузия продолжает отступать от основополагающих принципов.

«Грузия должна безотлагательно изменить свой демократический курс; комплексно и предметно работать над решением коренных проблем, проводить реформы — при межпартийной поддержке и эффективном участии общественности, в соответствии с девятью шагами, установленными для страны-кандидата, в полном соответствии с ценностями и принципами Европейского союза», — такова позиция Брюсселя.

4 ноября в Брюсселе состоится Саммит по вопросам расширения Европейского союза, организованный телеканалом Euronews, на котором примут участие лидеры стран-кандидатов.

К лидерам ЕС присоединятся президенты Украины, Молдовы и Сербии — Владимир Зеленский, Майя Санду и Александр Вучич, а также премьер-министры Албании, Черногории и Северной Македонии.