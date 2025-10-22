Европа предложит США мирный план по Украине из 12 пунктов

Страны Европы вместе с Украиной готовят для Киева и Москвы мирный план из 12 пунктов. Он подразумевает разморозку российских активов санкций, переговоры о занятых украинских территориях и участие России в восстановлении Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

После прекращения боевых действий обе стороны должны будут остановиться по линии фронта. После Москва должна будет вернуть Киеву детей с украинским гражданством, вывезенных на российскую территорию, стороны должны обменяться пленными. Украина и Россия должна будут начать переговоры об управлении занятыми российской армией территориями, это не будет означать признания их аннексии.

Согласно плану, с России должны будут постепенно сниматься санкции Запада. Замороженные активы могут быть разморожены при условии участия Москвы в восстановлении Украины. В случае начала нового российского вторжения санкции автоматически восстановятся.

По данным Bloomberg, документ ещё не готов полностью и детали и пункты плана могут в будущем измениться. После принятия работы предложения будут представлены администрации Дональда Трампа. Какие именно страны разрабатывают документ в публикации не уточняется.

Ранее президент США заявлял, что Россия и Украина должны прекратить боевые действия по линии фронта. Киев заявляет, что готов к этому. Москва публично отрицает такую возможность.