Евросоюз снял с четырёх человек санкции за войну в Украине

Европейский союз не продлил санкции в отношении четырёх лиц, которых ранее считал ответственными за подрыв или угрозу суверенитету Украины. Их имена не раскрываются. Ранее источники Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Reuters и Bloomberg сообщали, что санкции снимут с четырёх граждан России, в том числе бывшего владельца «любимой газеты Владимира Путина».

По данным агентств, санкции должны были быть сняты в отношении российского военного Георгия Шуваева, погибшего на войне с Украиной, бывшего гендиректора интернет-магазина Ozon Александра Шульгина, и участников списка богатейших людей России по версии журнала Forbes, Фархада Ахмедова и Григория Берёзкина.

В марте в интернете распространялась запись телефонного разговора, предположительно, Ахмедова с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. На записи участники разговора обсуждают положение дел в России и взаимоотношения российских элит.

Оба собеседника заявляли о недовольстве войной с Украиной и её последствиями. Собеседники резко критиковали президента Путина и его окружения, и войну в Украине. Пригожин тогда отрицал подлинность беседы.

Берёзкин известен как бывший владелец газеты «Комсомольская правда», которая в рекламной кампании называла себя «любимой газетой Владимира Путина». Сейчас он владеет медиахолдингом РБК и газетой «Деловой Петербург».

Издание «Агентство» обращает внимание, что в прошлом году в мировых СМИ появились статьи, утверждавшие, что РБК одно из последних независимых СМИ в России. Редакция замечает, что это утверждение вряд ли соответствует действительности, а тексты в защиту Берёзкина носили признаки заказной кампании.

Санкции с Шульгина постановил снять суд Евросоюза. Речь шла о первом случае, когда суд ЕС удовлетворяет иск о снятии санкций, поданный непосредственно российским предпринимателем. До этого оспорить введение санкций удалось только 83-летней матери бывшего владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ЕС выполнил постановления суда и после этого вновь внёс её в санкционный список.