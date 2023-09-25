Франция отзывает посла из Нигера и начинает вывод военных

Франция отзывает своего посла из Нигера и начинает вывод военных. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Военные, захватившие власть в Нигере в июле, ответили, что решение Макрона – это «новый шаг на пути к суверенитету» Нигера.

Путчисты требовали от французского посла покинуть Нигер ещё месяц назад: тогда они дали ему на это двое суток. Франция заявила, что требовать отзыва посла может только легитимная власть – посол остался в стране.

С тех пор напряжённость между странами только выросла: Нигер закрыл своё небо для французских самолётов, а Макрон сказал, что французские дипломаты, «затаившись в посольстве, выживают на военных пайках».

«И мы прекратим наше военное сотрудничество с властями Нигера, потому что они больше не хотят бороться с терроризмом», – добавил Макрон. До конца года Франция выведет из Нигера около полутора тысяч своих военных, оставшихся там после июльского переворота.

Французские военные находились в Нигере, Мали и Буркина-Фасо – бывших колониях Франции – по просьбе лидеров этих стран для борьбы с экстремистскими группировками. Теперь ни в одной из этих стран французских военных не будет: о выводе своего контингента из Мали и Буркина-Фасо Франция объявила несколько месяцев назад.