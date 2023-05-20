Французский суд подтвердил отказ в жалобе братьев Навальных

Апелляционный суд французского города Ренн подтвердил решение об отказе в удовлетворении жалобы на компанию «Ив Роше», которую несколько лет назад подали адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега.

Братья Навальные обвиняли топ-менеджмент французской компании в «заведомо ложном доносе» и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России. По так называемому делу «Ив Роше» Алексей Навальный в конце концов оказался в России за решеткой, вернувшись в страну после лечения в Германии в январе 2021 года. Впоследствии Навального осудили и по другим делам, сейчас он находится в колонии строгого режима во Владимирской области.

Об отказе в удовлетворении апелляции сообщил французским СМИ адвокат Вильям Бурдон. Он назвал решение «совершенно непонятным» и отметил, что скорее всего и оно будет обжаловано в вышестоящих инстанциях.

Жалобу во французский суд братья Навальные подали в июне 2018 года. Они обвиняли компанию «Ив Роше» в заведомо ложном доносе, из-за которого против них в 2012 году возбудили уголовное дело в России. Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств. Поводом для возбуждения дела была жалоба дочерней компании «Ив Роше» на компанию Олега Навального «Главное подписное агентство».

Позже «Ив Роше» отказалась выступать в качестве потерпевшей стороны, заявив, что никакого ущерба ей не было причинено. Несмотря на это, уголовное дело закрыто не было. В декабре 2014 года Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно, а его брата Олега - к такому же сроку, но реальному.



В январе 2021 года, сразу после возвращения из Германии, где Навальный проходил лечение после отравления, оппозиционер был арестован и по требованию ФСИН суд заменил ему условный срок по «делу Ив Роше» на реальный. Братья Навальные и их сторонники считают дело сфабрикованным по политическим мотивам.