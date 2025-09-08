ФСБ России: по делу о подготовке теракта задержан гражданин Азербайджана

ФСБ РФ сообщила о задержании в Ставропольском крае гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.

Спецслужба утверждает, что задержанный добровольно присягнул некой организации, которую ФСБ называет «Национальный освободительный батальон Украины».

ФСБ сообщает, что подозреваемый — «по заданию кураторов» собирал информацию о государственных объектах в Ставрополе, а потом стал собирать комплектующие для взрывного устройства, чтобы совершить теракт.

Задержанный, как утверждается ранее служил в спецподразделениях ВС Азербайджана. Возбуждено дело о приготовлении к теракту. Азербайджанцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Проект «Первый отдел» ранее сообщал, что сотрудники ФСБ выдают себя за представителей Украины и провоцируют совершение преступлений в России.

Отношения между Азербайджаном и Россией обострились в конце июня после гибели при задержании по подозрению в преступлениях 2000-х годов двух уроженцев Азербайджана братьев Сафаровых в Екатеринбурге. Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал произошедшее как «беспрецедентный акт» против азербайджанцев.

Россия обвинения в предвзятости к азербайджанцам категорически отвергает.