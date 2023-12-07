ФСБ задержала гражданина Беларуси по обвинению в подрыве поездов на БАМ

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подрыве двух грузовых поездов на Байкало-Амурской магистрали. Задержанный, как утверждается, признался, что работал на украинские спецслужбы. Сам он гражданин Беларуси.

Взрывы на БАМ произошли в длиннейшем российском железнодорожном Северомуйском туннеле и на объездном пути вокруг него в конце ноября. Подорваны были цистерны с топливом. Движение поездов по тоннелю останавливалось, по объездному пути составы двигались с задержкой. Утверждалось, что никто не пострадал.

Байкало-Амурская магистраль активно используется для торговли с Китаем. За прошлый год через неё и Транссибирскую магистраль было переправлено 149 миллионов тонн грузов, свидетельствует статистика РЖД. По пути передвигаются в том числе и грузы военного назначения.

Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Второй взрыв власти долгое время скрывали. Сообщения о нём удалялись из соцсетей очевидцев, убедился в день взрыва корреспондент РС.

В сообщении ФСБ говорится, что подорваны были составы с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри.