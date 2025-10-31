FT: США отменили встречу Трампа и Путина после меморандума Москвы

Вашингтон отменил запланированную встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште после того, как Москва направила американской стороне документ «с подтверждением своих жёстких требований к Украине». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным FT, меморандум, отправленный российским МИД, содержал требования устранить «коренные причины» конфликта. Москва настаивала на территориальных уступках со стороны Киева, сокращении вооружённых сил Украины и гарантиях невступления страны в НАТО. Россия также требовала контроля над всем Донбассом.

После передачи меморандума состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым. После переговоров Рубио сообщил Трампу, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам. Один из источников издания отметил, что президент США был «не впечатлён» позицией России.

Трамп объявил об отмене встречи 22 октября. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил её. Но мы сделаем это в будущем», — сказал президент США.

Путин, комментируя решение, отметил, что Трамп «скорее говорил о переносе» встречи. «Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, споры или тем более война», — подчеркнул российский президент.