Генассамблея ООН одобрила резолюцию, признающую Палестину «суверенным государством»

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, представленную Францией и Саудовской Аравией. Цель документа – возобновить усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа «двух государств». Резолюция описывает поэтапный план создания демилитаризованного и суверенного палестинского государства, сообщает Newsru.co.il.

Документ призывает государства-члены ООН признать Палестину суверенным государством, осуждает нападения 7 октября, призывает ХАМАС разоружиться и передать власть Палестинской автономии, а также содержит требование об освобождении заложников и призыв к прекращению войны.

142 страны проголосовали за резолюцию (в том числе Россия, Украина, Армения и Азербайджан), 10 – против (США, Израиль, Венгрия, Аргентина и другие), 12 воздержались. Грузия в голосовании не участвовала.

Израиль заявил, что резолюция является односторонней и несерьезной попыткой урегулирования конфликта, которая не способствует миру, а наоборот, лишь поощряет ХАМАС и отдаляет мирное урегулирование.

США охарактеризовали резолюцию как «контрпродуктивный жест», подрывающий серьезные дипломатические усилия по прекращению конфликта и являющийся «подарком для ХАМАСа». Американские дипломаты отметили, что документ не признает терроризм ХАМАСа основной причиной войны и включает «право на возвращение», что, по их мнению, может привести к «демографической гибели» Израиля как еврейского государства.