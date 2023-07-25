Генпрокуратура РФ признала «Дождь» нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь". Об этом сообщает «Интерфакс». По сути, это означает, что нежелательной признана деятельность телеканала как такового. Редакция «Дождя» располагалась в Москве, но после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину переехала за рубеж.

Сам «Дождь» в своём телеграм-канале пишет, что признан нежелательной организацией в России. Как говорится в телеграм-канале «Дождя», ради безопасности зрителей отключён сбор донатов из России, отменены подписки для россиян. Также проживающих в России призвали не делиться ссылками на материалы «Дождя». Признание организации нежелательной, помимо прочего, означает, что гражданам России, которые с ней сотрудничают, грозит уголовное преследование.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, нежелательной признана деятельность иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Они, как говорится в сообщении, «созданы иностранной журналисткой Н. Синдеевой, имеющей российское гражданство» (речь идёт об основательнице «Дождя» Наталье Синдеевой – ред.). Сотрудники «Дождя» названы «голландскими и латвийскими журналистами, имеющие российское гражданство», перечислены несколько известных журналистов «Дождя», внесённые ранее российскими властями в реестр «иностранных агентов». Утверждается, что «Дождь» распространяет материалы экстремистских организаций (ими признаны ФБК и штабы Навального и так называемых иностранных агентов, среди которых упомянуто и Радио Свобода. Также утверждается, что филиалы «Дождя» «дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции».

Телеканал «Дождь» был создан в 2010 году. Он стал одним из крупнейших и наиболее известных независимых, критично настроенных по отношению к Кремлю российских СМИ. В августе 2021 года российские власти признали его «иноагентом», а после вторжения в Украину заблокировали его сайт. В июне прошлого года телеканал «Дождь», преследуемый российскими властями, был лицензирован в Латвии, однако в начале декабря власти этой страны отозвали лицензию у СМИ «в связи с угрозой национальной безопасности». Поводом стали слова ведущего «Дождя» Алексея Коростелёва о мобилизованных, сказанные им в прямом эфире. Ранее канал штрафовали в Латвии за другие предполагаемые нарушения. При этом журналистам разрешили остаться в стране.

В начале января телеканал получил разрешение на вещание в Нидерландах. В России его вещание доступно на Youtube и в соцсетях.

В январе Генеральная прокуратура России признала юридическое лицо издания «Медуза» в Латвии — SIA 'Medusa Project' нежелательной в России организацией. До этого в список нежелательных организацией были внесены редакции изданий «Проект» и The Insider.