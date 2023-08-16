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Прокуратура признала нежелательным проект «За свободную Россию»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность ассоциации «За свободную Россию» (Za Wolna Rosje), которая зарегистрирована в Польше.

В ведомстве утверждают, что руководители организации Анастасия Сергеева и Мария Хармаст «вовлекают граждан России в ряды добровольческих батальонов в составе ВСУ и готовят так называемые «группы сопротивления»».

Сергеева и Хармаст также устраивают «театрально-политические акции», рассчитанные на «привлечение внимания и денежных средств», говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

Проект «За свободную Россию» помогает россиянам, подвергшимся преследованиям на родине и просящим убежище в других странах.

Проект также поддерживает положительный образ россиян, которые выступают против путинского режима, и помогает объединять антивоенные группы россиян в Европе.

  • В реестр нежелательных с 2015 года добавлено больше 100 организаций. Среди них — международные экспертные и правозащитные центры, СМИ, в том числе российские, оппозиционные и религиозные объединения.
  • В этом году российская прокуратура регулярно пополняет список нежелательных организаций, в том числе за счет независимых СМИ («Медуза», «Новая газета Европа», телеканал «Дождь») и оппозиционных структур, выступающих против войны в Украине и президента Владимира Путина.

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