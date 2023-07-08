Генпрокуратура Украины: 494 ребенка погибли в Украине за 500 дней войны

494 ребенка погибли в Украине за 500 дней войны, еще как минимум 1051 ребенок получил ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По данным ведомства, больше всего детей пострадало в Донецкой (472), Харьковской (297), Киевской (129), Херсонской (115), Запорожской (91), Николаевской (89), Днепропетровской (83), Черниговской (71) и Луганской (67) областях.

«Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала войны было зафиксировано 94 тысячи военных преступлений, погибли более 10,5 тысяч мирных граждан, разрушены 115 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, заявил генеральный прокурор Андрей Костин. Согласно его данным, 353 человека находятся в статусе подозреваемых, 219 – в статусе обвиняемых, 53 человека получили приговоры в украинских судах.