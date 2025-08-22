Георгий Бачиашвили ответил на подозрения Пенитенциарной службы в инсценировке своего избиения

Бывший глава «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили, осуждённый по так называемому делу о криптовалюте, ответил на подозрения Пенитенциарной службы в организации его избиения в тюрьме. Адвокат Давид Джандиери встретился с ним после озвучивания обвинений и представил журналистам его ответ.

«Правительство продолжает серию преступлений и на этот раз хочет скрыть одно из своих жестоких системных преступлений очередным вымыслом. Так же, как я не мог находиться рядом с так называемой Зелёной границей, где меня якобы задержали, я не мог организовать нападение на себя», — заявляет Георгий Бачиашвили.

Он утверждает, что обладает информацией о том, что на него и впредь будет оказываться давление:

«У меня также есть информация, что режим хочет, чтобы мои знакомые, которые возможно находились в пенитенциарном учреждении, были помещены со мной в одну камеру и таким методом на меня продолжат оказывать давление. В таком случае я немедленно предам эту информацию огласке. Любое общение со мной может осуществляться только через моих адвокатов».

Напомним, 21 августа, Пенитенциарная служба заявила, что избиение Георгия Бачиашвили, произошедшее 11 июля в Глданской тюрьме, возможно, было подстроено.

«Выявленные на данном этапе в результате расследования обстоятельства вызывают обоснованные подозрения в том, что конкретные сотрудники Специальной пенитенциарной службы, находящиеся под их влиянием заключенные и осужденный Г. Бачиашвили могли действовать сообща. Также вызывает сомнения мотивация помещения К. Метревели в одну камеру с Б. Бачиашвили», — говорится в заявлении ведомства.

Информация о нападении на бывшего «личного финансиста» миллиардера Бидзины Иванишвили распространилась 14 июля. Вскоре адвокаты опубликовали письмо Бачиашвили, где он утверждал, что 11 июля в камере его избил неизвестный. По его словам, ещё 8 июля руководитель тюрьмы №8 Давид Гогоберишвили вызвал его и посоветовал раскрыть Иванишвили все свои банковские счета, обороты криптовалют и адреса кошельков.

Бачиашвили потребовалась медицинская помощь: 11 июля его перевели из тюрьмы в клинику «Вивамеди», однако уже ночью вернули обратно. На следующий день его направили в 18-е медицинское учреждение Пенитенциарной службы.

Изначально в самой Службе факт избиения называли «инцидентом между осуждёнными».