Георгий Тихий председателю парламента Грузии: «спасибо», что помогли агрессору избежать санкций

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на отреагировал на заявление спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, обвинившего 17 ноября украинские власти в неблагодарности.

«Спасибо грузинским властям за все, в частности, за невведение санкций против РФ за вторжение в Украину и помощь совместному агрессору в их обходе, разворот своей страны с пути интеграции в ЕС и НАТО в российское иго, постоянные пренебрежительные комментарии в сторону Украины», — заявил Тихий.

Ранее, Папуашвили, комментируя интервью советника президента Украины Михаила Подоляка, сделанном в интервью телекомпании «Пирвели» о возможности передачи Михаила Саакашвили Украине или переводе в третью страну, сказал:

«В целом мы видим недружественное отношение, которое власти Украины имеют к грузинскому народу. Прежде всего – это большая неблагодарность. Украинским властям уже сделали замечание в одном из кабинетов одной страны относительно того, что, когда им оказывают поддержку, они должны выражать благодарность этим властям и не проявлять неблагодарность».

18 ноября на призывы украинской стороны передать им Михаила Саакашвили ответил грузинский премьер. Шансов на выдачу Саакашвили – нет, заявил Ираклий Кобахидзе.