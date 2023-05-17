Глава МИД Украины и спецпредставитель Китая провели встречу в Киеве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и спецпредставитель КНР по вопросам урегулирования российско-украинского военного конфликта Ли Хуэй встретились в Киеве. Об этом сообщает МИД Украины.

Во время переговоров Кулеба рассказал представителю Китая о принципах восстановления справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. «Украина не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта», - подчеркнул министр.

Вместе с тем Кулеба отметил важность участия Пекина в реализации так называемой формулы мира Владимира Зеленского. Украинский президент настаивает на возвращении Украины в границы 1991 годы, выплату репараций Киеву и создание военного трибунала для лиц, причастных к развязыванию войны. Китайская мирная инициатива, ранее представленная Пекином, предполагала немедленное прекращение огня, но не содержала таких пунктов.

Пекин и Москва сообщение о встрече Кулебы и Ли пока не комментировали.