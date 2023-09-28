Глава НАТО и министры обороны Британии и Франции посетили Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции Столтенберг отметил, что украинские военные постепенно укрепляют позиции в наступлении на позиции российских войск.

«Существует резкий контраст. Украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу. Москва борется за имперские заблуждения», - сказал глава НАТО.

По словам Столтенберга, страны-члены военного оюза заключили рамочные контракты на поставку Украине боеприпасов на сумму почти два с половиной миллиарда евро.

Зеленский подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и заявил, что только прошлой ночью страну атаковали более 40 беспилотников «Шахед». Президент сообщил журналистам, что Столтенберг согласился помочь Киеву в получении большего числа систем ПВО.

Кроме того, сегодня в Киев прибыл и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Его сопровождают представителей двух десятков предприятий оборонной промышленности.

Помимо генерального секретаря НАТО и главы Минобороны Франции в Киеве в четверг находятся начальник Штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин. О встрече с ним сообщил командующий ВСУ Валерий Залужный. По словам Залужного, речь на переговорах шла о насущных потребностях украинской армии и необходимости усиления украинской ПВО.

Недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров в свою очередь встретился в Киеве с новым министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом, который сразу после назначения заявил о поддержке Киева. Как пишет Умеров в фейсбуке, он тоже проинформировал своего коллегу о срочных нуждах ВСУ, сосредоточившись на ПВО, артиллерии и системах борьбы с беспилотниками.