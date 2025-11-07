Глава НАТО заявил об опережении РФ по темпам производства боеприпасов

Страны НАТО впервые за многие годы обогнали Россию по темпам производства боеприпасов, заявил в четверг генеральный секретарь организации Марк Рютте на форуме в столице Румынии Бухаресте с участием представителей военной промышленности.

«До недавних пор Россия производила больше снаряжения, чем все страны НАТО в совокупности. Но это больше не так», – подчеркнул Рютте. Сейчас, по его словам, в рамках Североатлантического союза открываются десятки новых производственных линий и расширяются существующие. «Мы производим больше, чем за последние десятилетия», - сказал глава НАТО.

Необходимость расширения производства Марк Рютте связал с «реальными и долгосрочными угрозами». В этой связи он упомянул Россию, отметив, что опасность, исходящая от Москвы, «не исчезнет с прекращением ничем не спровоцированной войны против Украины».

«В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. И Россия не одинока в своих попытках подорвать мировые правила: как вы знаете, она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими», - заявил глава НАТО. Он также сказал, что перечисленные страны расширяют военно-промышленное сотрудничество «до ранее невиданного уровня и готовятся к долгосрочной конфронтации».

Рютте пообещал, что руководство НАТО продолжит поддерживать инновации и сделает все возможное для ускорения закупок, если оборонный сектор будет наращивать поставки и открывать новые производственные линии.