Глава Пентагона провел переговоры с министром обороны России

Оппозиция уже 13-й день продолжает уличную борьбу за отстранение премьер-министра Никола Пашиняна. И сегодня в разных районах Еревана продолжились акции неповиновения.

Молодые активисты оппозиции сегодня обошли вузы, призывая студентов присоединиться к их борьбе. «Студент, вставай!», «Борьба, борьба!», «Мы хозяева своей Родины», - скандировали они.

Группа протестующих перекрыла участок улицы Абовяна рядом с медицинским университетом, шестеро из них были задержаны, а дорога - разблокирована.

В это же время из разных частей столицы были проведены автошествия и акции по информированию, сообщает Радио Азатутюн.

Оппозиция, которая уже вторую неделю подряд требует отставки премьер-министра, пока не раскрывает скобки о том, кто будет их кандидатом в премьер-министры и какова их программа в том случае, если им удастся добиться смены власти. Ясно лишь одно: оппозиция обещает сформировать временное правительство, которое будет действовать 1-1,5 года, в него планируется включить опытных специалистов, при этом имена не называются. По мнению оппозиции, только после формирования переходного правительства спустя вышеуказанный период времени они проведут парламентские выборы.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.