Грузинское правительство решило частично профинансировать чартерные авиарейсы для болельщиков национальной сборной по баскетболу, которые намерены посетить матч Грузия–Франция в Риге. На этапе плей-офф Евробаскета-2025, в 1/8 финала, грузинская команда сыграет с французами 7 сентября.

Граждане Грузии смогут приобрести билеты на рейсы Тбилиси-Рига по специальной цене – 195 евро (в одну сторону). Для этого им потребуется предъявить билет на матч.

Продажа билетов начнётся 5 сентября в 15:00 на портале TKT.GE.

Напомним, сборная Грузии завершила групповой этап Евробаскета, одержав две победы – над Испанией и Кипром – и потерпев поражения в матчах с Грецией, Италией и Боснией и Герцеговиной.

Благодаря победе Греции над Испанией сборная Грузии заняла 4-е место в группе и вышла в 1/8 финала.