Гражданский активист Исако Девидзе присоединился к голодовке в Тбилиси

Гражданский активист Исако Девидзе присоединился к объявившим голодовку на тбилисском проспекте Руставели у здания парламента. В настоящее время девять человек голодают, требуя «проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных».

По словам Гедевана Попхадзе, участника голодовки и представителя «Коалиции за перемены», рядом с их палатками установили ещё одну, для тех, кто выражает солидарность участникам этой крайней формы протеста.

«Состояние голодающих людей через несколько дней потребует внимания, и поэтому акция солидарности очень важна. Участники акции солидарности также окажут поддержку голодающим», — говорит Гедеван Попхадзе.

Гражданского активиста Исако Девидзе неоднократно задерживали во время участия в протестных акциях, в последний раз – 25 сентября, когда судья Звиад Цеквава назначил ему 20 суток административного ареста.

Его задержали за нарушение статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающих мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полицейского.

Почти год в Грузии не прекращаются протесты — 28 ноября прошлого года в столице собрались десятки тысяч людей после того, как грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что в течение следующих четырёх лет вопрос о начале переговоров для вступления в Евросоюз подниматься не будет.