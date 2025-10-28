Грузинский оппозиционер Гедеван Попхадзе объявил голодовку

Оппозиционный политик, один из лидеров «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе объявил голодовку, вместе с несколькими активистами. Они требуют освобождения политзаключённых и назначения новых парламентских выборов. Необходимо создать новый очаг протеста посредством голодовки, заявил в разговоре с журналистами Гедеван Попхадзе:

«Сложилась такая реальность, когда участников протеста ежедневно задерживают. Страна стремительно движется к диктатуре. Единственное, что может остановить этот процесс – это новая форма протеста… Тем действиям, которые власти предпринимают из-за перекрытия проспекта Руставели, мы должны противопоставить новую форму протеста. Это не радикально новая форма, но она эффективна».

Вместе с Попхадзе голодовку начала гражданская активистка Дареджан Цхвитария.

«Я считаю, что сейчас перекрытие Руставели не так важно, как продолжение протеста. И если кто-то хочет, чтобы этот протест расширился, пусть принимает участие, он будет постоянным», — заявила она.

Гедеван Попхадзе объявлял голодовку 28 июня 2025 года, на следующий день после того, как такое решение приняла Элене Хоштария. 29 июня Хоштария заявила, что прекратит голодовку, если оппозиция бойкотирует выборы в органы местного самоуправления.

30 июня Хоштария и Попхадзе прекратили голодовку после того, как восемь оппозиционных партий объявили о достижении соглашения об отказе от участия в местных выборах 2025 года. Ни «Лело», ни партия Георгия Гахарии «За Грузию» не входят в число этих восьми партий.