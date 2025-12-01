«Грузинская мечта» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о применении химоружия полицией

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» обвинила Би-би-си в распространении фейка и объявила, что начнет юридическое разбирательство против британской корпорации.

Как отмечается в заявлении, «будут использованы все возможные правовые механизмы, чтобы так называемое медиа, распространяющее ложь, понесло ответственность за распространение грязных и лживых обвинений».

В комментарии указано, что Би-би-си превращено «в пропагандистское оружие «Глубинного государства» (Deep State)», и в публикации нет «фактов, подтверждающих столь серьёзное обвинение».

Согласно «Грузинской мечте», «все предположения основаны на мнениях конкретных лиц», среди которых – доктор Чахунашвили, один из активных участников акций в Тбилиси, отец которого, по заявлению партии, «лично участвовал в процессе «свержения власти» 4 октября и физически проник во двор президентского дворца».

В заявлении указано, что «Грузинская мечта» предоставила Би-би-си «полноценные ответы и подробно, по пунктам удовлетворили интерес британского издания».

«Исходя из того, что в последнее время данное медиа оказалось замешано в ряде скандалов и неоднократно было уличено в распространении лжи, из-за чего в компании даже сменился топ-менеджмент, мы в начале нашего ответа поставили лишь два условия – полностью осветить нашу позицию, предоставить доказательства каждого слова, которое мы отправили; параллельно мы потребовали, чтобы все суждения, представленные в статье, были основаны исключительно на доказательствах, в соответствии с высокими журналистскими стандартами. Вместо этого мы получили поток лжи и серьёзных обвинений в адрес властей», – сказано в заявлении.

Кроме того, партия опубликовала письмо, полученное от Би-би-си, и ответ, направленный медиакорпорации. Они касаются как разгона митингов, так и других тем, связанных с антиправительственными протестами, включая арест Георгия Бачиашвили и санкций против Бидзины Иванишвили.

Что касается применения грузинской полицией при разгоне митингов бромбензилцианида, или «камита», в партии заявили:

«Обвинения МВД в использовании непонятных химикатов при разгонах акций без конкретных доказательств крайне несерьёзны. Не следует выдвигать такие абсурдные предположения».