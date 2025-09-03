Говоря о вызовах, стоящих перед страной, он акцентировал внимание на оккупации.

«Грузинская мечта» утвердила Мамуку Мдинарадзе на пост главы Службы государственной безопасности. За это решение проголосовали 85 депутатов парламента. Голосование прошло на пленарном заседании без предварительного обсуждения. Перед этим Мдинарадзе заслушали на закрытом заседании комитета по обороне и безопасности.

Спикер парламента Шалва Папуашвили выразил уверенность, что «Мдинарадзе будет выдающимся руководителем Службы государственной безопасности».

«Он ещё больше укрепит ту систему безопасности, которая на протяжении лет была сформирована в Грузии и которая даёт нам возможность сохранять мир и темпы роста благосостояния, несмотря на региональные неопределённости и турбулентности, через которые проходит страна», – сказал Папуашвили.

Сам Мдинарадзе в разговоре с журналистами поблагодарил миллиардера Бидзину Иванишвили, назвал парламент «собственной семьёй» и добавил, что «сильному государству нужны сильные спецслужбы».

«В последние годы наша страна заявила претензию на то, что государство Грузия является состоявшейся, суверенной и независимой страной. Соответственно, без сильных служб безопасности невозможно приблизиться даже к этой амбициозной цели. Мы ясно и твёрдо сказали об этом всему миру. Я выполняю задание своей команды, народа – сделать так, чтобы у этой страны была служба безопасности, соответствующая этой цели», – отметил он.

О планах в СГБ и оккупации

Мдинарадзе пообещал, что ведомство, которым он будет руководить, станет более открытым. По его словам, будет усилено и антикоррупционное направление. В СГБ Мдинарадзе приходит со своей командой: он подтвердил, что Ираклий Берая покинет должность – он был главой Службы разведки Грузии, которая вошла в состав СГБ, а с апреля текущего года курировал это направление как заместитель главы ведомства.

«У меня есть своя команда, которая будет работать в этой службе очень успешно – я в этом уверен», – сказал он.

Мдинарадзе не ответил на вопрос, почему бывший руководитель службы Анри Оханашвили покинул должность. По его словам, Оханашвили – «человек, который с 2016 года боролся за страну».

«Я должен быть таким руководителем службы, который не будет публично говорить на такие темы. Ничего скрытого или особенного здесь нет – просто провокационный вопрос, простите, что так отмечаю, но ответ не должен быть таким, который понравился бы вам».

Говоря о вызовах, стоящих перед страной, он акцентировал внимание на оккупации.

«Мы – страна, 20% территории которой оккупировано. Это величайший вызов. И если в тот период, когда я буду руководить службой, этот процесс, который постепенно движется, в итоге дойдёт до воссоединения страны, – нет ни одного человека, который бы не сказал, что это будет величайшее счастье. Я тоже в их числе. Это один из главных вызовов. Оккупация должна быть преодолена, и служба будет иметь много работы в этом направлении. Борьба с последствиями оккупации – это также главный приоритет», – подчеркнул он.

Дело Торнике Рижвадзе

Журналисты попросили Мдинарадзе прокомментировать ситуацию с экс-главой Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе, который, по данным следствия, пытался покончить с собой. С тех пор Рижвадзе находится на лечении в Турции и произошедшее не комментировал. Однако в письме, которое, как утверждается, он написал перед выстрелом, назывались причины попытки самоубийства – обвинения в коррупции и покровительстве наркоторговцам.

«По делу Торнике Рижвадзе единственным основанием тех спекуляций, которые мы слышим, является аморальность. В рамках этой аморальности, с учётом определённых персональных или иных обстоятельств, следственные органы чего-то не говорят – сознательно не говорят, чтобы не затронуть личные вопросы, что тоже было бы аморально. <...> Да, я связывался с его семьёй. Лично не встречался. Торнике – человек, имеющий большие заслуги перед своим регионом и перед правящей командой, он наш друг. И прошу, не распространяйте грязь. Это его желание – почти ни с кем не общаться, он в таком состоянии, что мы все понимаем его», – заявил Мдинарадзе.

Новый глава СГБ также прокомментировал задержание участника акции на проспекте Руставели, у которого, по информации силовиков, изъяли огнестрельное оружие:

«Могу лишь предположить: какая-то провокация и сопровождавший её процесс вчера обошли страну – это факт. И то, что передвигались с автоматами, вероятно, свидетельствует о том, что что-то планировалось. Думаю, следствие детально ответит на этот вопрос. Я сам заинтересуюсь этим делом».

Анри Оханашвили покинул пост главы СГБ 23 августа и стал советником премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам безопасности.