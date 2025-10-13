«Грузинская мечта» вновь критикует ЕС и обвиняет Брюссель в «поддержке экстремизма»

Лидеры «Грузинской мечты» продолжают критиковать европейские структуры. Спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в «поддержке экстремизма».

«Пока Брюссель не осудит и не дистанцируется от групп, поддерживаемых им самим, которые организовали насильственный штурм президентского дворца Грузии, он останется сторонником экстремизма», – написал Папуашвили в Facebook.

С критикой Брюсселя выступила и глава грузинского МИДа Мака Бочоришвили.

«Сегодня в Брюсселе мы видим людей, которые во времена коммунистического и советского периода входили в политическую элиту и теперь нашли приют в структурах Евросоюза. Я могу с уверенностью сказать, что они продолжают действовать теми же методами, какими занимались политикой в советские времена, и пытаются применять их внутри ЕС», – заявила она в эфире телекомпании «Имеди».

В «Грузинской мечте» требуют от ЕС жёсткой реакции на события 4 октября, когда часть оппозиционеров попыталась попасть на территорию президентского дворца. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос 5 октября опубликовали заявление, в котором призвали к «конструктивному и инклюзивному диалогу с участием всех политических сил и гражданского общества». Они обратились ко всем сторонам с призывом воздержаться от насилия.

На фоне критики европейских структур активизировались и силы, поддерживающие «Грузинскую мечту», требующие от властей полностью прекратить процесс евроинтеграции.

Движение «Единая нейтральная Грузия» и партия «Левый альянс», выступив против новой стратегии равенства ЛГБТК на 2026–2030 годы, представленной Еврокомиссией, заявили, что «путём референдума необходимо выяснить, согласен ли грузинский народ на вступление страны в такой Европейский союз».

Ранее близкие к «Грузинской мечте» структуры уже заявляли, что большинство населения Грузии не поддерживает европейский курс страны, и требовали исключить из Конституции положение о евроинтеграции.

Часть экспертов считает, что подобные заявления через различные организации транслирует сама правящая партия и её основатель Бидзина Иванишвили.