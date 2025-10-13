Грузинская СГБ возбудила дело по статье о саботаже из‑за отключения «Имеди»

Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии возбуждено уголовное дело по статье о саботаже в связи с временным отключением трёх телеканалов, входящих в проправительственный холдинг «Телемеди» («Имеди», «Маэстро» и GDS). Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«На основании обращения телекомпании «Имеди» Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже… Проводятся соответствующие следственные действия», — говорится в заявлении СГБ.

Вещание «Имеди» было прервано в 17:48 по тбилисскому времени, примерно на 45 минут.

Согласно статье 318 Уголовного кодекса Грузии (часть 2), повреждение, выведение из строя или уничтожение в целях ослабления Грузии предприятий, транспортных средств, средств связи или массовой информации, а также объектов, необходимых для нормального функционирования жизненно важных для населения учреждений или организаций, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».