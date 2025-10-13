СГБ: террористы планировали создать в Грузии «плацдарм», задержаны трое

Контртеррористический центр Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) задержал троих граждан страны в рамках расследования по факту «вступления в иностранную террористическую организацию и содействия террористической деятельности», заявил заместитель главы ведомства Лаша Маградзе.

Спецмероприятие проводилось на основании решения суда одновременно в пяти разных местах в регионе Аджария.

«Члены так называемого джамаата такбиристов, сформировавшегося на основе террористической идеологии, поддерживали связь с влиятельными лидерами террористической организации «Исламское государство», находящимися за рубежом. По их указаниям и в целях осуществления будущих терактов они создали группировку, основанную на радикально-экстремистской идеологии», – сообщили в СГБ.

Ведомство утверждает, что «члены упомянутой группировки планировали незаконно завезти на территорию Грузии влиятельных членов «Исламского государства» и, под их руководством, организовать плацдарм, чем обеспечивали бы незаконный приём и размещение единомышленников, оказание логистических услуг и транзитное использование территории страны для террористических целей».

По информации СГБ, в ходе следственных действий, проведённых сегодня утром, были изъяты предметы с символикой террористической организации, взрывчатые вещества, большое количество боеприпасов и огнестрельного оружия, военное снаряжение, мобильные телефоны и другие электронные устройства для хранения информации, а также крупная сумма наличных в разных валютах и «другие доказательства, имеющие значение для расследования».

Расследование ведётся по статьям 236 и 328 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, участие в террористической организации иностранного государства и содействие террористической деятельности.

За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 17 лет.

Ранее в Грузии несколько раз проводились резонансные спецоперации по задержанию граждан страны, обвинённых в сотрудничестве или участии в «Исламском государстве».