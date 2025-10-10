Грузинские власти приветствуют соглашение о прекращении огня в Газе и хвалят Трампа

В правительстве «Грузинской мечты» положительно оценивают соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое предусматривает освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и вывод израильских войск из анклава.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и глава МИД Мака Бочоришвили отметили значимую роль президента США Дональда Трампа в достижении договорённости.

«Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в Газе как обнадёживающий шаг на пути к миру. Решительные дипломатические усилия президента Дональда Трампа при поддержке Катара, Египта и Турции сыграли ключевую роль в достижении этого соглашения. Немедленное освобождение заложников станет важным этапом на пути к прочному миру, что является нашей общей ответственностью», – написал Кобахидзе в соцсети X.

Мака Бочоришвили 9 октября провела встречу с новоназначенным послом Израиля в Тбилиси Валидом Абу Хайя. По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, министр приветствовала договорённость между Израилем и ХАМАС о первом этапе реализации мирного плана для Газы, отметив «особые усилия и вклад США и лично президента Трампа в достижении мира в регионе».

Также, по данным МИД, на встрече обсуждались партнёрские отношения между Грузией и Израилем, приоритеты будущего сотрудничества и возможности дальнейшего углубления связей в различных сферах.

Ранее Израиль одобрил соглашение о прекращении огня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал это событие «важным шагом» и поблагодарил президента США Дональда Трампа, а также его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, которые присутствовали на заседании кабинета.

По словам Трампа, израильские заложники могут быть освобождены из плена ХАМАС «в понедельник или вторник».

Перед заседанием кабинета министров стало известно, что в рамках сделки Израиль должен освободить 250 заключённых, отбывающих пожизненные сроки. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что не может поддержать «соглашение об освобождении этих кровожадных террористов».