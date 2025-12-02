Грузинские власти заявили, что МВД никогда не закупало и не использовало «камит»

В правительстве «Грузинской мечты» опровергли закупку вещества «камит» (бромбензилцианид) и его применение против участников антиправительственных акций в конце 2024 года. Об этом заявили премьер-министр Ираклий Кобахидзе и глава МВД Гела Геладзе.

«Что касается вещества «камит», оно вообще не использовалось — это абсолютная ложь», — подчеркнул Кобахидзе.

Геладзе назвал информацию, опубликованную в расследовании Би-би-си, «полным абсурдом».

«Я лично ознакомился со всей документацией и закупками, которые были осуществлены в этом направлении, и могу с полной ответственностью заявить, что Министерство внутренних дел никогда не закупало так называемый «камит». Служба госбезопасности начала расследование, будут проведены все необходимые экспертизы, опрошены все люди, и дан абсолютно полный ответ», — отметил министр.

Относительно слов его предшественника, распространённых телеканалом «Имеди», в которых Вахтанг Гомелаури утверждал, что вещества, упомянутые Би-би-си, закупались и использовались до 2012 года, Геладзе заявил:

«То, что имел в виду господин Вахтанг, — в 2009 году были закуплены различные вещества, просто ваши надежды не оправдались, и это не «камит». Некоторые люди между собой посплетничали, и на этом построились какие-то процессы. В Грузии указанное вещество никогда не закупалось».

На вопрос журналистов, какие вещества использовало МВД, смешивая с водой в водомётах, Геладзе ответил:

«Во время акций ни одно вещество, опасное для здоровья, не применялось со стороны Министерства внутренних дел. Все вещества, которые были использованы в процессе разгона различных акций, законно закуплены у различных крупных компаний, которые апробированы во всех ведущих странах».

Между тем, стало известно, что в Службу государственной безопасности был вызван врач Константин (Коте) Чахунашвили, исследование которого упоминается в журналистском расследовании Би-би-си.

«Меня вызвали в СГБ на допрос. Сейчас идут за мной, в клинику Цицишвили. Я потребовал, чтобы допрос проходил при участии судьи», — написал Чахунашвили на Facebook.