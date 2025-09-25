Грузинский МИД не сообщил о встрече Бочоришвили с главой белорусского внешнеполитического ведомства

В Нью-Йорке, на полях Генеральной ассамблеи ООН, состоялась встреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили с её белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Об этом стало известно из сообщения белорусского внешнеполитического ведомства.

Грузинский МИД о встрече не сообщил. Ранее ведомство распространило пресс-релизы о переговорах Бочоришвили с главами МИД Франции, Болгарии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, Хорватии, ОАЭ и Вьетнама.

В белорусском МИДе заявили, что Рыженков и Бочоришвили «обсудили пути дальнейшей активизации сотрудничества между двумя странами». Речь, в частности, шла о взаимодействии в торгово-экономической, гуманитарной, культурной и других сферах.

«Стороны подчеркнули заинтересованность в равноправном, уважительном и взаимовыгодном партнёрстве на благо народов двух стран. Обсуждён ряд вопросов международной повестки, отдельно остановились на теме противодействия современным вызовам и угрозам», – говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

Максим Рыженков также «пожелал грузинской стороне успехов в проведении предстоящих муниципальных выборов», которые назначены на 4 октября.

Максим Рыженков в 2016–2024 годах занимал должность первого заместителя главы администрации белорусского лидера Александра Лукашенко. Он включён в «чёрный список ЕС» и санкционные списки ряда других стран. Ограничения введены против него за поддержку режима Лукашенко, участие в фальсификации выборов 2020 года и репрессиях против протестующих.

Ранее глава МВД Грузии Гела Геладзе во время визита в Китай провёл встречу с председателем Следственного комитета Беларуси Дмитрием Горой. Однако в пресс-службе грузинского ведомства об этой встрече также не сообщили. Дмитрий Гора находится под санкциями ЕС, США и ряда других стран. Его обвиняют в репрессиях против оппозиции, журналистов и участников протестов после выборов 2020 года, а также в поддержке российского вторжения в Украину.