В Китае глава грузинского МВД встретился с председателем СК Беларуси

В китайском городе Ляньюньган проходит Глобальный форум сотрудничества в области общественной безопасности. Грузию на мероприятии представляет глава МВД Гела Геладзе.

В рамках форума он, в частности, провёл встречу с председателем Следственного комитета (СК) Беларуси Дмитрием Горой. Однако в пресс-службе грузинского ведомства об этой встрече не сообщили.

В белорусском СК же отметили, что «в ходе переговоров обсуждались вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, возможные направления дальнейшего сотрудничества, цифровизации следственных процессов, внедрения современных аналитических инструментов и повышения квалификации сотрудников».

Отвечая на вопрос, почему МВД не распространило информацию о встрече главы ведомства с белорусской делегацией, премьер Ираклий Кобахидзе заявил:

«Здесь нечего скрывать, наоборот, это абсолютно открыто объявленный визит, (Геладзе) находится в Китае. Для нас особым приоритетом является углубление сотрудничества с Китаем как в политическом, так и в экономическом направлении. В этом контексте крайне важно, что министр внутренних дел находится в Китае. Это важный визит, и мы с большим интересом ожидаем его результатов».

В Ляньюньгане Гела Геладзе также провёл встречи с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном и главой МВД Казахстана Ержаном Саденовым. Об этих переговорах, в отличие от встречи с руководителем белорусского СК, на сайте МВД были опубликованы пресс-релизы.

Напомним, что Грузию, с которой Китай в 2023 году установил «стратегическое партнерство», не пригласили на военный парад, прошедший 3 сентября в Пекине.