Грузия отмечает День победы над фашизмом

День победы над фашизмом отмечается в Грузии 9 мая. В стране это праздничный и выходной день.

В течение дня возложение венков проходит в Тбилиси в парке Киквидзе – традиционное место чествования ветеранов, парк Ваке все еще закрыт на ремонт. Несмотря на это, часть людей все-таки проходят через ограждения и собираются у могилы неизвестного солдата, пишет агентство «Новости-Грузия».

До очередного дня победы над фашизмом в Грузии дожили всего 116 ветеранов. И единицы из них по состоянию здоровья смогут посетить памятные мероприятия – тех, кто остается дома, навещают с подарками представители местных администраций и волонтеры.

В этом году правительство решило к 9 мая выдать ветеранам по тысяче лари (около $400), и еще по 500 лари – членам семей погибших во время Второй мировой войны.

Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны.

Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась массовым бомбардировкам, однако на фронтах Второй мировой в борьбе с фашизмом с 1941 по 1945 год воевали свыше 700 тысяч грузинских бойцов, больше половины из которых не вернулись домой.

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены советскими правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них — младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 годы), водрузил знамя победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.