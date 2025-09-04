Грузия уступила Турции в первом матче отбора к ЧМ-2026

Сборная Грузии начала отборочный цикл чемпионата мира 2026 года с поражения. В матче 1-го тура группового этапа на тбилисском стадионе «Динамо Арена» команда Вилли Саньоля уступила сборной Турции со счётом 2:3.

Гости открыли счёт уже на 3-й минуте – отличился Мерт Мюльдюр. На 41-й минуте Керем Актюркоглу удвоил преимущество турецкой команды, а в начале второго тайма, на 52-й минуте, оформил дубль.

Грузия сумела ответить лишь во второй половине встречи: на 63-й минуте гол забил Зурико Давиташвили.

На 71-й минуте Турция осталась в меньшинстве после удаления Барыша Алпера Йылмаза. Красную карточку получил и главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль.

Хозяевам удалось сократить разрыв только в компенсированное время – на 90+8-й минуте отличился Хвича Кварацхелия.

В следующем туре, 7 сентября, Грузия на своём поле примет Болгарию.

В группе E отборочного этапа ЧМ-2026 играют Грузия, Турция, Испания и Болгария. Лишь победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а команда, занявшая второе место, получит шанс пробиться туда через плей-офф.