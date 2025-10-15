ЦАХАЛ: одно из переданных тел не принадлежит заложнику

Армия обороны Израиля в среду заявила, что эксперты установили, что одно из тел, переданных группировкой ХАМАС, по всей видимости не принадлежит никому из захваченных 7 октября 2023 года заложников.

ЦАХАЛ призвал группировку, признанную террористической в США и ЕС, предпринять все усилия, чтобы передать тела погибших заложников, как предусматривает соглашение о перемирии.

По состоянию на утро 15 октября ХАМАС передал Израилю восемь тел - по четыре в понедельник и вторник. Из сообщения ЦАХАЛ неясно, было ли передано тело, не принадлежащее заложнику, в понедельник или во вторник. В среду ХАМАС обещал передать ещё четыре тела. Всего перед началом передачи тел в секторе Газа оставались 28 погибших заложников. Сейчас, по всей видимости, их 21 (три тела были опознаны в Израиле, четыре ещё ожидают идентификации).

Первые четыре тела ХАМАС передал после освобождения всех 20 живых заложников 13 октября. Вторая группа тел была передана 14 октября после того, как власти Израиля объявили, что ограничат поставки гуманитарной помощи и закроют пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом, если не будут выполняться условия соглашения. Позднее это решение было отменено, отмечает The Times of Israel.

В конце прошлой недели Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу мирного соглашения, которое, помимо освобождения заложников, предполагает прекращение военных операций, возобновление ввоза гуманитарной помощи и отвод израильской армии на согласованную линию. По данным Ynet, Израиль продолжит контролировать 53% территории Газы, что примерно на 4% меньше, чем было включено мирный план президента США.

Кроме того, предусматривается разоружение ХАМАС и отстранение членов группировки от власти в Газе. В ХАМАС заявляли ранее, что готовы передать власть неким общепалестинским структурам, но отказываются от разоружения. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в этом случае группировка должна быть разоружена силой.