ХАМАС освобождает израильских заложников, Трамп прибыл в Израиль

Группировка ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) начала передавать заложников представителям Красного Креста. Первые семь заложников уже доставили в Израиль, началась передача оставшихся 13-ти.

По данным The Times of Israel, освобождены Омри Миран, Матан Ангрест, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Далал, израильтяне с немецким гражданством братья Гали и Зив Берман и Алон Охель.

Освобождение заложников происходит в рамках соглашения, заключенного между Израилем и ХАМАС на прошлой неделе. По данным Израиля, живы 20 из 48 заложников, взятых в плен боевиками седьмого октября 2023 года. Израиль в обмен отпустит 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки, а также 1700 жителей Газы, заключенных в тюрьму после нападения.

Стороны договорились, что обмен будет осуществляться в соответствии с механизмом, согласованным через посредников и Международный комитет Красного Креста без публичных церемоний или освещения процесса в СМИ.

Президент США Дональд Трамп уже прибыл в Израиль. Ожидается, что он выступит в Кнессете, а также встретится с семьями заложников. Затем он отправится в египетский город Шарм-эш-Шейх, где пройдёт саммит с участием более 20 мировых лидеров, посвящённый завершению войны в Газе.

Представители Израиля, как сообщается, не примут участия во встрече. Пока неясно, приедет ли в Шарм-эш-Шейх глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, «Аль-Джазира» в вечером в воскресенье сообщила, что его присутствие ожидается. В саммите, помимо иных, примут участие президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, а также лидеры ряда арабских и исламских стран.

Договорённость о первом этапе реализации мирного плана, предложенного ранее Трампом, была достигнута на этой неделе в Египте на непрямых переговорах между Израилем и группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) при посредничестве Катара, Египта и США. Она предусматривает отвод израильских войск с ряда позиций в секторе Газа.

С пятницы действует режим прекращения огня. Пока, однако, нет договорённостей о будущем сектора Газа и ХАМАС.