Харьков дважды за день подвергся ракетным ударам 

Украинский город Харьков дважды за воскресенье подвергся ракетному обстрелу со стороны российских войск, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, а также местные телеграм-каналы.

Пока нет информации, по каким именно объектам были нанесены удары. Известно о как минимум семи пострадавших.

В Основянском районе города на месте попадания одной из ракет возник сильный пожар. Очевидцы сообщают также о большом количестве машин скорой помощи, подъезжающих к месту взрыва.

Администрация Харькова призвала жителей не покидать укрытия, так как есть вероятность новых ударов.