Оппозиционеры создают в парламенте Грузии новую политическую группу

Украина в ночь на 3 мая попыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль, говорится в сообщении. В Кремле атаку назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента.

Пострадавших нет. График работы Владимира Путина не изменился, сообщает РИА Новости.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — заявили в Кремле.

Как писали московские телеграм-каналы, в ночь на 3 мая в районе Кремля раздались два взрыва. Жители Дома на набережной также рассказали, что видели искры в небе.

В сети появилось кадры, снятые, предположительно, сразу после атаки беспилотников на Кремль.

Еще одно видео, как сообщается в телеграм-каналах, зафиксировало момент удара.



Мэр Сергей Собянин после инцидента сообщил, что в Москве с сегодняшнего дня запрещен запуск беспилотников. Решение принято, чтобы предотвратить несанкционированное использование дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, заявил мэр. По его словам, исключение составят дроны, используемые по решениям органов власти, пишет «Дождь».

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил Би-би-си, что целью Киева является освобождение оккупированных территорий, а не Москва. По словам Никифорова, Россия нагнетает ситуацию перед празднованием 9 мая.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал появление дронов над Кремлём предсказуемым и предположил, что Россия готовит масштабный теракт.

«Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А потом демонстрирует «дроны над Кремлем», — написал Подоляк в твиттере, уточнив, что Украина ведёт исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации.