Хазарадзе и Джапаридзе назначен залог по одному миллиону лари по новому уголовному делу

Лидерам партии «Лело – Сильная Грузия» Мамукe Хазарадзе и Бадри Джапаридзе назначена мера пресечения в виде залога, по одному миллиону лари каждому, по новому уголовному делу, возбужденному прокуратурой против оппозиционеров. У них есть 30 дней для внесения этой суммы.

6 ноября генеральный прокурор Георгий Гвараклидзе на брифинге сообщил, о том, что ведомство возбудило уголовные дела против восьми оппозиционных политиков – Михаила Саакашвили, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Элене Хоштария, Ники Мелия, Ники Гварамия, Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе.

Часть из них обвиняется в саботаже, часть – в помощи деятельности, враждебной государству, а некоторые – в призывах к свержению власти.

В чем именно обвиняют оппозиционных политиков:

Михаил Саакашвили – обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса Грузии – призывы к свержению государственной власти (наказание – до 3 лет лишения свободы).

Зураб Джапаридзе и Георгий Вашадзе – по статьям 318 (саботаж, от 2 до 4 лет лишения свободы) и 319 (помощь деятельности, враждебной иностранному государству, от 7 до 15 лет лишения свободы).

Элене Хоштария – по статьям 318, часть 1 (саботаж, 2–4 года), 319 (помощь враждебной иностранной деятельности, 7–15 лет) и 321 (финансирование или поддержка деятельности, направленной против конституционного строя, 6–10 лет лишения свободы).

Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – по статье 318 (саботаж, от 2 до 4 лет лишения свободы).

Лидеры «Лело – Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были помилованы Михаилом Кавелашвили в сентябре. Оппозиционеры Хазарадзе и Джапаридзе отбывали 8-месячные тюремные сроки за неявку на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента.

Остальные шесть политиков находятся в тюрьме. Предварительное слушание по их делу состоится 25 декабря в 13:00.