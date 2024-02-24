«Холод»: в колонии, где находился Навальный, пытали до смерти

В колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где умер политик Алексей Навальный, летом 2022 года, предположительно, от пыток погиб заключенный. Руководство колонии пыталось выдать случившееся за самоубийство. Об этом говорится в расследовании издания «Холод».

По всей вероятности, погибшим заключенным был 43-летний Бахромбек Шарифов. Он был приговорен к 25 годам колонии за организацию группировки для перевоза наркотиков из Таджикистана.

Бывшие заключенные рассказали «Холоду», что Шарифова закатали в полотно, сшитое из нескольких матрасов, замотали сверху скотчем – и оставили лежать. В результате он задохнулся.

По словам собеседников издания, сотрудники колонии уничтожили орудия пыток и утверждали, что заключенный повесился, но вскрытие опровергло версию о суициде. В итоге обвинение в связи с гибелью Шарифова предъявили пятерым сотрудникам колонии. Одного из них уже осудили по статье о превышении должностных полномочий.

Родственники бывших заключенных, умерших в этой колонии в 2016 и 2017 годах, рассказали «Холоду», что им до сих пор не сообщили ни причину, ни обстоятельства смерти.

Семье одного из них дали сутки, чтобы забрать тело из ИК-3 за полярным кругом. Из-за того, что родственники не успели сделать это, похоронили заключенного без фамилии, под номером, на специальном участке на кладбище в Харпе.

Сегодня соратники Алексея Навального сообщили, что матери политика поставили ультиматум: либо согласиться на тайные похороны, либо политика похоронят в колонии. При этом, по федеральному закону, колония обязана выдать тело умершего заключенного родственникам, если они не отказываются заниматься похоронами, напоминает «Холод».