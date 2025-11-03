Accessibility links

Ильхам Алиев: «На картах начала XX века нет озера Севан, есть озеро Гёйча»

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев

На старых российских имперских картах начала XX века «нет озера Севан, есть озера Гёйча». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана.

По его же словам, «азербайджанцы никогда не страдали «болезнью сепаратизма», напротив, вносят вклад в развитие государственности тех стран, где живут».

«Поэтому возвращение азербайджанцев на их исторические земли – в нынешнюю Армению – не должно пугать армянский народ. Я уже говорил: мы должны вернуться туда не на танках, а на автомобилях. Для этого должны работать и государственные структуры, и общественные организации, и, конечно, ученые. Ученые уже подготовили множество трудов по этой теме, но их должно быть больше – научных исследований, выставок, публикаций, исторических карт. На старых российских имперских картах начала XX века ясно видно, что почти все топонимы на территории нынешней Армении – азербайджанского происхождения: нет озера Севан, есть озера Гёйча. Эти карты не мы составляли — их делала царская Россия, переселившая в свое время армян из Ирана и Восточной Анатолии в Карабах, чтобы изменить этнический состав. Эти карты — отражение исторической истины. Мы должны их изучать и популяризировать», – сказал Алиев.

Его слова прокомментировал спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян.

«Если углубиться в исторические исследования, может оказаться, что кто-то найдет свою родину на Алтае. Это рассчитано на внутреннюю аудиторию. Не хочу отвечать на это и комментировать», – сказал Симонян, отвечая на вопрос, не противоречит ли это заявление продвигаемой властями Армении повестке мира.

Он также подчеркнул, что Алиев «не говорит об освобождении, а собирается приехать в Армению на машинах, а не на танках».

«Я вижу: он говорит, что этот вопрос не решится войной», – сказал Симонян.

Ранее Ильхам Алиев заявлял, что «Ереван, Зангезур и Севан являются историческими азербайджанскими землями». Однако за последние месяцы риторика президента Азербайджана смягчилась – в том числе на фоне договоренностей, достигнутых в Вашингтоне.

