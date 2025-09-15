Инцидент во время оппозиционного марша в Тбилиси: задержан подросток с оружием

Участники оппозиционного марша, проходившего вечером 15 сентября от здания Общественного вещателя к парламенту Грузии, сообщили о провокации со стороны неизвестных. По словам демонстрантов, группа молодых людей оскорбительными выкриками пыталась спровоцировать участников акции. Один из них, как утверждают очевидцы, продемонстрировал оружие.

Инцидент произошёл на пересечении проспекта Руставели и улицы Бесики. На видеозаписях видно, как полиция увозит молодого человека с места событий.

Позднее МВД Грузии подтвердило задержание 16-летнего Д.Г. Его подозревают в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии МВД, около 30 участников марша вступили в словесную перепалку с несколькими гражданами, «один из которых продемонстрировал пистолет, после чего двое участников акции погнались за ним».

«Указанное лицо зашло в кафе, расположенное рядом с улицей Бесики, где активисты скрутили его и отобрали оружие, которое, согласно первичному осмотру, предположительно является пневматическим пистолетом», – говорится в заявлении МВД.

Ведомство уточнило, что в случае подтверждения обвинений подростку грозит до семи лет лишения свободы.