Ираклий Гарибашвили обеспечил залог в 1 млн лари своей квартирой

По словам адвоката бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, арест наложен на его жилую квартиру на улице Мосашвили в Тбилиси. Как сообщил Амирaн Гигуашвили телеканалу «ТВ Пирвели», в суд было подано ходатайство о том, чтобы залог в размере 1 млн лари (около 367 тысяч долларов), определённый Гарибашвили в качестве меры пресечения, был обеспечен недвижимостью.

Отвечая на вопрос журналиста, наложен ли арест только на эту квартиру, адвокат подтвердил, что речь идёт именно об одном объекте. То же подтвердила и ещё одна адвокат экс-премьера – Лили Гелашвили.

«Он действительно внёс в качестве обеспечения дом, в котором живёт… Его оценочная стоимость превышает миллион – она выше, но именно этот дом он внёс. Никаких других арестов, ни в иной форме, ни по другим объектам, не осуществлялось. Не то чтобы часы – ни один предмет, ни один золотой слиток, которые были показаны и которые сыграли на эмоциях общества, – именно на это и был сделан расчёт при распространении этой информации, без всякого разграничения того, что и у кого было изъято. Не изъято ни одной вещи – ни при обыске квартиры Ираклия Гарибашвили, ни у его близких, включая его отца. Деньги перенесли в чемоданы только после того, как следствие изъяло их и перевезло. А до того деньги обычным образом хранились в сейфе», – сказала она.

Ираклию Гарибашвили также запрещён выезд из страны. Ему предъявлено обвинение по части третьей статьи 194 Уголовного кодекса Грузии – легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере. В случае признания вины эта статья предусматривает лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.

В результате обыска 17 октября 2025 года в квартире Гарибашвили было обнаружено и изъято 6,5 млн долларов США.