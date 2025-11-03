Ираклий Кобахидзе отправился на выставку импорта в Шанхай

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна отправился в Шанхай.

Согласно сообщению пресс-службы грузинского правительства, в рамках визита запланирована встреча Кобахидзе с премьером Китая. Кроме того, глава правительства примет участие в церемонии открытия Китайской международной выставки импорта, где Грузия в этом году выступает в качестве почётного гостя.

На выставке будут представлены более 40 грузинских компаний.

Ираклий Кобахидзе отправился в Шанхай вместе с делегацией, в состав которой вошли глава МИД Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, президент Национального банка Натия Турнава и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.

Летом 2023 года Грузия и Китай объявили об установлении стратегического партнёрства между странами, что вызвало критику со стороны западных партнёров Тбилиси.

С конца прошлого года Ираклий Кобахидзе пять раз встречался с послом Китая Чжоу Цянем.

Правящая партия «Грузинская мечта» делает ставку на углубление связей с главным глобальным соперником США – Китайской Народной Республикой – на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и Брюсселем, достигших исторического минимума, и обвинений в пророссийском курсе.