Иран согласовал сроки поставки российских истребителей и вертолётов

Иранские власти согласовали сроки доставки в страну закупленной в России военной авиатехники. Об этом агентству «Тасним" сообщил замминистра обороны генерал Махди Фарахи. Это первые официальные поставки из Москвы после распада Советского Союза.

Иран получит фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолёты Ми-28 и учебно-боевые самолёты Як-130. В начале сентября сообщалось, что последние уже перевезены в страну.

В последний раз Иран покупал авиатехнику ещё у СССР, в 1990 году. В 1991 в страну переместились истребители и штурмовики советского производства из Ирака. Большая часть истребителей в составе иранских ВВС закуплены ещё до Исламской революции 1979 года.

Москва и Тегеран активизировали военное сотрудничество после российского вторжения в Украину. Россия закупила у Ирана ударные и разведывательные дроны и лицензию на их производство, и, предположительно, пытается получить баллистические ракеты.

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