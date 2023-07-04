Италия заморозила российские активы на 2,5 миллиарда долларов

Центральный банк Италии заявил во вторник, что за период, прошедший после широкомасштабного военного вторжения России в Украину, заморозил активы российских олигархов в размере 2 миллиардов евро (2,5 миллиарда долларов США).

Правительство Италии конфисковало активы, включая банковские счета, роскошные вилы, яхты и автомобили - в рамках санкций Европейского союза против Кремля и путинского окружения, сообщило агентство Reuters.

Подразделение Центрального банка Италии по борьбе с отмыванием денег, сообщило, что санкционные данные обновлены по состоянию на конец июня 2023 года. Директор этого подразделения Енцо Серата отметил также, что из замороженных средств около 330 миллионов евро принадлежат примерно 80-ти частным лицам.

До начала военных действий в феврале 2022 года, итальянские пляжи и порты пользовались большой популярностью среди богатых россиян, которые приобрели собственность в таких престижных местах как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье.

Некоторые из олигархов, подвергшиеся санкциям, подали апелляции. Среди них российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов, владеющий активами в области металлургии и телекоммуникаций.