Иванишвили за год разбогател на 600 миллионов долларов – Bloomberg

Состояние самого богатого человека в Грузии, экс-премьера страны и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили увеличилось за последний год на 600 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Состояние 67-летнего Иванишвили на сегодняшний день оцениваются в 6,2 млрд долларов. Принадлежащая ему коллекция предметов искусства оценивается в один миллиард, пишет издание со ссылкой на анонимный источник.

По информации Bloomberg, сейчас Иванишвили занимает 411-е место в списке самых богатых людей. Ранее он занимал 407-ю позицию.

Отметим, что по версии Forbes состояние Иванишвили оценивается в 4.9 млрд долларов, он занимает 562-е место.