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Иванишвили за год разбогател на 600 миллионов долларов – Bloomberg

Бидзина Иванишвили, архивная фотография

Состояние самого богатого человека в Грузии, экс-премьера страны и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили увеличилось за последний год на 600 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Состояние 67-летнего Иванишвили на сегодняшний день оцениваются в 6,2 млрд долларов. Принадлежащая ему коллекция предметов искусства оценивается в один миллиард, пишет издание со ссылкой на анонимный источник.

По информации Bloomberg, сейчас Иванишвили занимает 411-е место в списке самых богатых людей. Ранее он занимал 407-ю позицию.

Отметим, что по версии Forbes состояние Иванишвили оценивается в 4.9 млрд долларов, он занимает 562-е место.

  • Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
  • 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
  • 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
  • Иванишвили не появляется на публике после ухода из политики. Однако многие уверены: он продолжает управлять страной из-за кулис.

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