Из-за войны России с Украиной голодающих станет больше на 18 млн

Нехватка продовольствия, его высокая цена и дефицит удобрений, вызванные войной России с Украиной, приведут к тому, что число голодающих в мире достигнет 218 млн – около трех процентов населения Земли. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель ООН Маурицио Мартина.

«Еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом», - сказал Мартина.

По новым оценкам ООН, в украинских портах заблокированы шесть миллионов тонн зерна и почти 14 миллионов тонн кукурузы. Как минимум 36 из 55 развивающихся стран зависят от украинского и российского экспорта пшеницы.

Мартина отметил, что организация работает над организацией вывоза украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда продовольствие будет сплавляться по Дунаю. Однако объем вывезенного зерна не сравнится с тем, который до российско-украинского конфликта экспортировался по морю.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предполагал, что число голодающих из-за кризиса на Украине вырастет 276 миллионов до 323 миллионов.