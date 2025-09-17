Известный боксер Георгий Канделаки задержан по обвинению в незаконном производстве напитков

Следственная служба Министерства финансов сообщает о задержании семи человек, связанных с нелегальным производством алкогольных напитков в Гори, где кустарным способом изготавливалась фальсифицированная продукция под известными брендами. Там же был обнаружен склад безакцизных сигарет. Среди задержанных – горийский бизнесмен, боксер Георгий Канделаки. Эту информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердили несколько источников. Также были задержаны Картлос Джалабадзе, брат делового партнера Канделаки - Георгия Джалабадзе, и Борис Гогичаишвили, член городского собрания Гори от партии «Грузинская мечта».

Что известно о расследовании

По данным Следственной службы Министерства финансов, из нелегально действующей фабрики по производству алкогольных напитков в Гори и склада безакцизных сигарет изъято «беспрецедентное количество, а именно 75 137 бутылок алкогольных напитков и 318 000 пачек безакцизных сигарет».

Следствие утверждает, что нелегальное производство функционировало годами и кустарным способом изготавливало различные виды грузинских и иностранных брендовых алкогольных напитков.

Среди изъятой продукции – кустарно изготовленные и подготовленные к продаже водка BELUGA, BELVEDER, GREY GOOSE, виски BORKAN и CHIVAS REGAL.

«Во время обыска на фабрике мы также обнаружили большое количество бутылок, пробок, этикеток и упаковочного материала, предназначенных для производства упомянутых напитков, а в цистернах – около 24 тонн алкогольной жидкости, из которой изготавливалась вышеупомянутая фальсифицированная продукция. С одного из складов, расположенных рядом с фабрикой, дополнительно было изъято 318 000 пачек безакцизных сигарет KARELIA. Также изъяты технические устройства, предназначенные для упаковки и производства сигарет», — заявили в Следственной службе.

В Финансовой полиции утверждают, что стоимость изъятых алкогольных напитков и сигарет может составлять десятки миллионов лари.

Что известно о задержанных

Финансовая полиция не раскрывает личности задержанных. По информации из разных источников, удалось установить имена четырёх из них.

Георгий Канделаки — бизнесмен и боксёр, связан с десятками различных компаний и организаций. Владеет ресторанами и гостиницами в Гори, Вариани, Карели и Боржоми. Является 100%-ным владельцем пророссийского телеканала «Сезони ТВ». Также является основателем Фонда Сталина.

Картлос Джалабадзе — брат бизнес-партнёра Канделаки, Георгия Джалабадзе, имеющего бизнес-связи в России. Джалабадзе и Канделаки совместно владеют строительной компанией «Варсклави» («Звезда») — именно у них власти в 2018 году приобрели за 2,5 млн лари корпус для вынужденных переселенцев.

Борис Гогичайшвили — бизнесмен и бывший спортсмен, в 2021 году стал депутатом Горийского сакребуло от партии «Грузинская мечта». По данным источника грузинской службы Радио Свобода, нелегальное производство алкогольных напитков действовало именно в принадлежащей ему недвижимости. В 2019 году Гогичайшвили пожертвовал партии Грузинская мечта 100 000 лари. Проблемы с полицией были и у его сына, которого несколько недель назад задержали за контрабандную деятельность. Суд временно освободил его под залог.

Среди задержанных также житель Гори Александр Куртанидзе.

Прокуратура пока не предъявила обвинения задержанным. Расследование ведётся по части 3 статьи 196 и части 4 статьи 200 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.