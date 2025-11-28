Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Каладзе назвал «нацами» болельщиков, у которых вызвали недовольство слова баскетболиста Шермадини

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, назвал «30 нацами» тех, кого возмутили слова благодарности, сказанные баскетболистом Георгием Шермадини грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе.

«Не имеет никакого значения, если какие-то 30 «нацев» что-то протестуют… Что плохого в том, когда человек выражает благодарность, в том числе государству?! Государство очень много сделало для спорта. Как вы думаете, те результаты, которых мы добились в спорте – баскетболе, футболе, дзюдо, борьбе, случайно получены?!» – заявил Каладзе.

Журналист телекомпании «Пирвели» спросил ветерана футбола и нынешнего политика: «Болельщики снова протестуют из-за благодарности, адресованной правительству. Что вам это говорит?»

«Ничего не говорит… 30 «нацев» что-то скажут», – ответил Каладзе.

«Нацами» члены правящей партии называют не только сторонников «Единого национального движения», но и всех оппозиционно настроенных граждан страны.

27 ноября, в отборочном матче чемпионата мира Грузия проиграла Украине. После завершения встречи баскетболист Георгий Шермадини, который завершает 20-летнюю карьеру в национальной сборной, обратился к зрителям.

Он поблагодарил болельщиков, депутата парламента, экс-баскетболиста и действующего президента Федерации баскетбола Виктора Саникидзе, а также грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. После этого послышался свист и недовольные возгласы. Шермадини жестом попросил недовольных зрителей успокоиться и ещё раз повторил слова благодарности в адрес Кобахидзе.

Форум

XS
SM
MD
LG