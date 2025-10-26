Карта – часть перформанса: пояснение Чиатурской мэрии после публикации фотографии с городского праздника

Фотография с городского праздника «Чиатуроба 2025», опубликованная мэрией Чиатурского муниципалитета, вызвала резонанс в социальных сетях. На ней карта Грузии была изображена без территорий самопровозглашённых республик – Абхазии и Южной Осетии.

Пользователи соцсетей напомнили о статье Уголовного кодекса, согласно которой за производство или использование «карты, отражающей нарушение принципа территориальной целостности Грузии» предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Мэрия Чиатурского муниципалитета сначала удалила пост с фотографиями, посвящёнными сегодняшнему мероприятию, а затем опубликовала пояснение и новое фото:

«Мы хотим ответить на грязные спекуляции, распространяемые некоторыми людьми в связи с иллюстрированной картой Грузии, представленной в рамках мероприятия «Чиатуроба 2025». Поводом для этих спекуляций стал перформанс молодых участников праздника. Это была постановка, подготовленная школьниками, в конце которой дети символически воссоединили Грузию».

Согласно заявлению, «цель театрализованного представления заключалась в том, чтобы ещё раз напомнить обществу: борьба за независимость и территориальную целостность — это непрерывный процесс».

«Карта Грузии в итоге приобрела именно тот вид, который вы видите на фотографии. Снимок был сделан после завершения школьной постановки», – говорится в заявлении.